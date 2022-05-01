王振復（左）與蔣三省。（JMS蔣三省音樂提供）

蔣三省（中）邀眾演員齊聚演唱。（JMS蔣三省音樂提供）

台視60週年台慶大戲《美麗人生》之前被欽點，於今年的除夕夜躍上《2022超級巨星紅白藝能大賞》表演，一舉登上台北小巨蛋，且該劇由李翊君演唱的主題曲〈風中的水花蕊〉播出後大受矚目，音樂總監蔣三省，靈機一動請來《美麗人生》主角群演唱片頭曲〈雙雙對對〉，方馨、邱琦雯、王樂妍、柯叔元、王振復、陳謙文、張雁名等演員齊聚演唱，也是近20年來華劇界沒有的盛況，眾演員們特別感謝蔣三省，並表示有《超級巨星紅白大賞》時就「肖想」已久，沒想到是用演員的身份站上小巨蛋，興奮齊聲「我們攻蛋了」。

台視八點檔戲劇《美麗人生》講述1960年代三位臺灣女性以及其家族在旗津半島上的生活，拍攝時遭逢去年三級警戒，經停拍後復工，劇組相當趕，演員也沒日沒夜配合搶拍，蔣三省獲邀三度為台視戲劇執掌原聲帶，正在物色對唱人選時，蔣老師突發奇想，「何不邀請劇中的男女主創們來合唱」？演員們聽到有機會為自己出演的戲唱主題歌，每個人都欣喜若狂。

方馨則表示是慕蔣老師製作的許富凱《放風吹》而來，蔣老師聽了很高興，現場彈奏鋼琴，化身Piano Bar讓方馨錄下屬於自己的《放風吹》。王振復其實是歌手出身，以歌唱比賽冠軍出道，曾演過梁靜茹MV男主角，也發過一張個人專輯，當他的歌聲飄揚在錄音室，蔣老師大讚：「八點檔的聲音出來了。」王樂妍是女團出身，歌唱水準高，但因前夜拍攝淋雨戲，進錄音室時擔心有點感冒，蔣老師感動她的敬業，承諾沒有時間限制，會幫樂妍露出最好的聲音。