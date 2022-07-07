俄羅斯持續入侵烏克蘭，這場戰爭正逐漸走向一場長期抗爭，對全球帶來更嚴重的後果。財信傳媒董事長謝金河以「俄羅斯的命運：盧布和油價」為題在臉書發文指出，未來觀察俄烏戰爭，盧布與油價會是很重要指標，盧布越強，也形同俄羅斯在賤價出售石油、天然氣，一個國家的匯價太弱或太強都不好。

謝金河表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯採取強力的經濟制裁，俄羅斯盧布瞬間崩跌到一兌154.965，眼看著俄羅斯股匯雙殺，俄羅斯央行祭出新手段，一方面除了限制資本外逃，強制出口商結匯外，也限制居民在銀行換匯，最高竿的是俄羅斯央行要求友好國家必須使用盧布購票石油、天然氣及糧食，於是形成盧布只有買盤，沒有賣盤的景象，也讓盧布成為地表上最強勁的貨幣。

謝金河進一步指出，盧布在3月4日創新低，但在6月29日已經升值到50.565兌一美元的新高價，這個價位比2015年他去莫斯科在街頭上掛出的牌價還高，這是不可思議的匯價變化。他強調，俄羅斯限定只能用盧布買油、氣，這使得可以向俄羅斯買油、氣的友好國家，必須先將本國貨幣兌換成盧布，這些國家成為盧布最大的支持者，買入的量越大，盧布越強勁；不過，盧布不能兌換美元、歐元、日圓等不友好國家的貨幣，盧布形成只升不跌的景象。

「盧布越強，也形同俄羅斯在賤價出售石油、天然氣；例如，3月可能要用150匯價兌換盧布，現在50元左右就可以，這等於油、氣價格降價六成在出售，讓大手筆向俄羅斯買油、氣的大陸跟印度賺翻了。謝金河分析，上述這個現象也讓俄羅斯央行覺得不對勁，必須採取應對措施，最近考慮用盧布來買入友好國家的貨幣，如人民幣，這個消息揭露，盧布一度出現110的匯價，最近回到63左右，這可以看出，一個國家的匯價太弱或太強都不好，「未來觀察俄烏戰爭，盧布與油價會是很重要指標，如果盧布大貶、油價大跌，對俄羅斯都是不好的訊號。」