驚悚爆炸瞬間曝光 男派出所引爆炸彈 右手掌炸成碎肉

驚悚爆炸瞬間曝光 男派出所引爆炸彈 右手掌炸成爛碎肉

新竹縣新湖警分局新工派出所今（7日）凌晨2時發生事故，一名男子因與父親為了探視女兒爭吵，不滿父親拒接電話，男子竟然帶著著土製炸彈前往新工所求助，過程中情緒不穩引爆炸彈，當場炸爛自己的右手掌，現仍在醫院救治。稍早事發影片曝光。

透過影片可見，男子手持土製炸彈在值班台叫囂，員警則隔著距離持續與其對話，下段畫面中，男子即引爆炸彈，爆出白色煙霧，派出所值班台的文件與電腦被炸噴，男子的手掌遭炸爛濺血，痛苦的倒在地面上。

男子7日凌晨攜土製炸彈，前往新竹縣警分局新湖分局新工派出所求援，卻突然引爆炸彈炸爛自己的右手掌。（翻攝自記者爆料網）

男子因點燃土製炸彈，導致右手掌遭炸爛，派出所地面血跡斑斑。（翻攝自記者爆料網）

據了解，該名男子因為女兒託付給父親撫養，昨天深夜卻因為打電話給父親要女兒，但父親拒接，男子一氣下情緒不穩，手持自製爆裂物，跑到新工派出所要員警協助連繫父親，還聲稱手上有爆裂物，員警見狀立刻安撫並警戒，未料男子卻情緒相當激動，在值班台引爆手中爆裂物，當現場一聲轟然巨響，當場將炸手炸斷，現場血跡斑斑。

目前該名男子傷勢嚴重仍在醫院急救，幸好員警並未受傷，但值班台電腦也遭受波及，詳細案發原因仍待警方釐清。