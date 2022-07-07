上海外國語大學國際金融貿易學院院長章玉貴7日在《環球時報》撰文指出，二十國集團（G20）外長會7日至8日在印尼峇厘島舉行。預計會議將就多邊主義以及糧食、能源危機等緊迫問題展開討論。但同時，在俄烏衝突背景下，今年G20的系列會議一直被籠罩在「地緣政治交鋒」的氛圍中，主題和議程都有被帶偏的風險。因此，回歸本位，避免被帶偏節奏，是G20保持活力與生命力的關鍵。

作為全球治理尤其全球經濟治理的功能化平台，G20無疑是當今世界最具實力也最具代表性的溝通與協調機制。就實力而言，G20涵蓋全球最主要的政治經濟力量，來自世界銀行等國際組織的統計顯示，2021年成員人口總量約占全球59％，貨物進出口約占全球總量80％，經濟規模和金融資產更是占到全球總量的85％乃至90％以上。

章玉貴稱，就代表性而言，G20是「布列敦森林體系」建立以來國際政經格局變遷的結構性反映，也是2008年國際金融危機後全球經濟治理邁向多元、對等、包容、共贏的趨勢性存在。它的代表性不僅表現為能在一個集團或平台上容納七個最主要工業化國家和兩個最大開發中國家，還吸收了21世紀以來各大洲的代表性力量。

換句話說，今天的G20既賦予發達國家關於全球治理及其相關問題的行為空間，也賦予新興市場國家和開發中國家在全球治理改革等重要問題上的話語權，從而有利於各國在凝聚共識的基礎上一致行動。事實上，自2008年華盛頓峰會以來，G20在應對國際金融危機、引領世界經濟復甦、促進全球經濟增長和就業、加強國際金融監管與協調、促進投資與貿易便利化、應對氣候變化和綠色發展以及抗擊新冠肺炎疫情等一系列重大問題上，發揮了不可替代的作用。

章玉貴認為，當然，由於G20本質上屬於有關全球治理等重要議題的溝通與協調機制，並非嚴格意義上的國際組織，它發表的各層級宣言缺乏強制力，表現為宣言的落實有賴於各成員的行為自覺與國際責任感的大小。G20之所以能在這些年來表現出較強生命力，尤其是應對氣候變化、促進全球經濟增長等問題上的行動力，是因為2008年國際金融危機以來，世界主要經濟體越來越認識到單一國家無法獨立應對全球性問題，合作性博弈是有實力參與主體較為理性的策略選擇。

另一方面，以中國為代表的新興市場國家經濟實力快速增長以及國際行動能力顯著增強，既避免了G20成為曇花一現的工具性存在，又在一定程度上賦予該機制在行為主體上的執行力，從而引領G20成為聯合國體系範圍內充滿活力的建設性機制。

章玉貴強調，更重要的是，盡管G20會議近年來的討論範圍日趨廣泛，包括反腐、勞工、氣候、疫情以及一些階段性重大問題等，但其「主業」依然是經濟金融等領域的全球治理問題，這也是G20作為全球治理「定盤星」的立足點所在。否則，如果像G7部長和領導人會議那樣依照選擇性偏好設定議題，甚至無限放大自身能力邊界，不僅將嚴重降低成員達成共識的機率，更可能導致G20的塊狀化、小院高牆化發展。