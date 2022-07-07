燦坤(2430)迎戰後疫情時期，舉辦「奔跑吧！燦坤」會員特典，推出會員專屬超低優惠。未來業績仍難以預估，塞港問題陸續再改善，但還有景氣、消費面的因素，不過3C產品都是必需品，公司也積極做促銷，如做活動吸引買氣，如狂撒百萬燦坤K幣、價格打折、包裝銷售等都是這次主軸，而且燦坤將這次銷售促銷時間拉長，為歷史最長。法人預估，今年營收至少要拚兩位數成長。

燦坤每一季都會做會員招待會，推出滿額禮、K幣，讓會員覺得划算，並優惠會員朋友。K幣以前叫還元金，每一點就是一塊錢，買商品累計點數，7月改名叫做K幣，令還元金再進化，新推出燦坤K幣，累積金額高、折抵無上限外，燦坤再祭出會員專屬超值好康，狂撒百萬燦坤K幣等待會員來抽獎，會員消費不限金額，即可參加百萬燦坤K幣抽獎活動，總金額高達120萬燦坤K幣，滿2099元再多一次抽獎機會且可累積，買越多中獎機率越高，每天都有抽幾萬幾萬的還元金，若抽中幾乎等於不用錢。

燦坤尚未公布6月營收，前5月營收年增7.20%，面臨疫情下，上半年營收成績仍可望成長，業績可期。燦坤618購物節也是大活動，每年舉辦，線上線下同時進行，雖然表現較去年同期較弱，加上第二季天氣並未到位，季節性消暑產品表現不如預期，但後疫情啟動多方促銷，激勵營運動能。

燦坤2C生活家電事業部採購長李經緯表示，下半年狀況仍較不易預測，因為現在成本漲、消費者購買力不定，但公司做活動吸引買氣，如狂撒百萬燦坤K幣、價格打折、包裝銷售等都是這次主軸，而且燦坤將這次銷售促銷時間拉長，以往都是4天、10天，這次直接拉長為12天，為歷史最長。

現階段通膨、升息的頭痛因素，是否導致消費習性改變？燦坤也將如何因應？李經緯提到，因為消費者比較不會密集購買，公司將活動把拉長，促銷也採用組合性銷售、折購總額會增加等策略，令人買氣增加。營收要衝，帶動市場消費，活動、促銷做的多，也拉攏各大品牌廠共推買氣，拉抬獲利。但對於成本增加或是促銷降低售價，是否影響毛利？李經緯也說明，活動都是請品牌廠支持，而公司促銷等費用支出也會控制，對於公司毛利較不受影響。

上半年受到通膨、供應鏈不順、戰爭、疫情反覆等問題，業績相對趨緩，目前疫情趨緩，燦坤7月大動作啟動促銷活動。供應鏈不順方面，其實燦坤也備貨比較足，也提早備貨，如夏日空調，公司早在今年2、3月就開始備貨了，公司受影響也不大。空調、風扇等季節性商品，因為第二季溫度都比以往低，今年熱氣溫比較慢，季節性產品遞延，公司認為，七八九應該會改善更好。

不過未來業績仍難以預估，法人預估，塞港問題陸續再改善，但還有景氣、消費面的因素，不過3C產品都是必需品，公司也積極做促銷，今年營收至少要拚兩位數成長。

「奔跑吧！燦坤」會員特典，一如既往總是要給會員最好的商品、最超值的優惠。全館5折起，會招期間每日指定商品限量下殺，最低5折超狂優惠挑戰市場最低價。而燦坤永遠走在其他通路前頭，TCL 98型QLED安卓語音聯網顯示器新品上市，實體通路就由燦坤首賣，會員促銷價現省3萬，新品於「奔跑吧！燦坤」會員特典記者會，首度在線下通路亮相。