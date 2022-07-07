元大期貨（6023）自結6月份合併稅前淨利為1.7億元，合併每股稅前淨利為0.59元，累計今年合併稅前淨利達5.61億元，累計合併每股稅前淨利為1.94元。

而據元大金控公告6月份自結合併損益所揭露，元大期貨6月份歸屬母公司業主淨利為1.50億元，上半年累積獲利達4.52億元，每股盈餘（EPS）為1.56元，在集團中貢獻僅次於元大投信EPS 3.7元；第二季單季EPS則為0.98元，較第一季的0.58元，以及去年同期的0.78元皆呈成長。