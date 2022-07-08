彰化銀行公布，2022年6月份合併稅前盈餘10.28億元，累計2022年前六月的合併稅前盈餘61.70億元，累計合併稅前每股盈餘(EPS)0.58元，累計合併稅後盈餘53.20億元，累計合併稅後每股盈餘(EPS)0.50元。

華南金前六月稅後淨利79.86億 EPS 0.61元
國票金上半年稅後盈餘7.89億 EPS 0.26元
美國子公司售地 貢獻達麗EPS 1.4元
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