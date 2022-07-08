彰銀前六月稅後盈餘53.2億 EPS 0.5元 21:432022/07/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2022年6月份合併稅前盈餘10.28億元，累計2022年前六月的合併稅前盈餘61.70億元，累計合併稅前每股盈餘(EPS)0.58元，累計合併稅後盈餘53.20億元，累計合併稅後每股盈餘(EPS)0.50元。 華南金前六月稅後淨利79.86億 EPS 0.61元 國票金上半年稅後盈餘7.89億 EPS 0.26元 美國子公司售地 貢獻達麗EPS 1.4元 #彰銀 #EPS #累計合併 #稅後盈餘 #合併稅前盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鈊象上半年稅前EPS達44.45元 20:472022/07/07 財經 元大期Q2每股賺0.98元 上半年EPS 1.56元 21:032022/07/07 財經 台新金上半年稅後淨利44.7億元 EPS為0.32元 21:352022/07/08 財經 股市看板－認列匯損 旭源5月每股虧0.05元 04:102022/07/06 證券．權證 玉山金上半年每股盈餘0.53元 19:232022/07/08 財經 銀行挹注金控獲利 第一金前六月稅後淨利102.35億元 21:542022/07/08 財經 永豐金2022年上半年賺逾82億元 年減4.4％ 17:022022/07/07 財經 《電子零件》新盛力前5月每股盈餘0.93元 17:392022/07/01 財經 中信金上半年賺252.98億元 年衰退24.37％ 20:152022/07/07 財經 《金融股》中信金H1每股賺1.24元 投信丟外資撿 08:482022/07/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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