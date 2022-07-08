自從2月24日俄羅斯大軍進入烏克蘭後，歐美等各國就對俄國陸續祭出不同的經濟制裁。但上有政策，下有對策，在不違抗這些國際制裁規範下，有不少公司行號已不用美元，改用人民幣來購買俄羅斯原物料商品。

路透社8日報導，為了避開制裁，俄羅斯不採用美元向全球販售大宗物資，以印度最大水泥廠UltraTech Cement為例，6月向俄國大型原物料供應商SUEK購買煤碳時，就是使用中國大陸的人民幣交易。

路透社根據一張在6月5日開具的發票，發現UltraTech以1.7億人民幣，約0.25億美元向SUEK進口俄煤，付款銀行則是透過印度擁有最多資產的民銀HDFC，位於孟買的分行來處理。

全球交易原物料商品時，還是慣用美元，坦言之，人民幣確實比較少見。不過，對於目前想要與俄羅斯進行買賣的商人來說，人民幣使用頻率有增加的趨勢。

以這張路透社發現的發票，俄國供應商SUEK要求印度買家Ultratech，將成交價1.7億人民幣，匯到自己在具國企色彩的中國光大銀行(China Everbright Bank)上海分行帳戶內。此外，匯豐銀行(HSBC)香港分行也是俄SUEK的通匯銀行之一。

通常是指大型跨國金融服務業者的通匯銀行，可幫一些在海外地區沒有實體業務的銀行業者，一旦在該區有資金服務需求時，可擔任中間者的角色來完成各種金融交易業務。

路透社表示，無法確定中國光大銀行是否收到此筆匯款，或者匯豐銀行，以及其它金融業者是否也有參與，印度民銀HDFC與HSBC均婉拒評論。同時，印度Ultratech、俄國SUEK還有中國光大銀行，也都沒有回應。

路透社指出，單從此發票來看，並不清楚除了人民幣外還有沒有使用其它貨幣來完成交易。上周，路透社曾報導過，Ultratech向SUEK在瑞士註冊的公司買了15.7萬噸的煤碳，就是用人民幣支付的。

對不選邊站的印度來說，因還是繼續向俄羅斯購買包括石油等大宗物資，在不忤逆西方各國對俄國制裁下，推估用以上付款方式的交易，日後可能會愈來愈多。

其實，印度與俄羅斯無論在政治或是國安方面一直有深度交流。所以，印度並沒有發聲譴責這次俄國大軍壓境烏克蘭。同時，受到制裁的俄羅斯，因無法像以前一樣在全球有正常貿易活動，故印度趁機大量進口俄國能源。

若全球有更多交易都使用人民幣來結算的話，應可讓莫斯科繞過國際制裁。同時，也可加速人民幣國際化，並減弱美元在全世界的主導地位。再者，這也是中國大陸所樂見的。

然而，在之前沒有現在對俄的經濟制裁下，印度與俄羅斯交易時，還是會透過國際通用結算系統SWIFT，且會用美元支付。至於使用人民幣來當買賣的中間貨幣，通匯銀行需要有相當的人民幣存量，或乾脆直接跟中國大陸金融業者合作。

另外，這張發票內有印出匯豐銀行香港分行，以及中國光大銀行上海分行的SWIFT交易ID識別代碼。不過，路透社無法確認，此印俄煤碳交易是否也用到SWIFT平台。