基隆市長林右昌7日上午在臉書發文承認快篩陽確診，目前依規定進行「7＋7」居家隔離。他8日也在臉書發文，表示確診後首晚持續高燒、畏寒，幾乎整晚沒睡。除了林右昌外，市府也有都市發展處長徐燕興、觀光及城市行銷處長曾姿雯確診，還包括基隆市議員林旻勳，應與1日林右昌帶隊前往嘉義市參訪有關。

林右昌8日在臉書發文表示，他7日白天狀況還不錯，還一連開了好幾個視訊會議，但到了傍晚，症狀加重，雖然有清冠一號，服用後感覺稍好，但入夜後，便急轉直下。林右昌說，確診首晚，他雖然吃了退燒藥但發燒變得更嚴重，甚至睡一睡開始飆汗，還把衣服、床單與被子都弄濕透。在飆完汗後，則變得畏寒，一整晚折騰好幾次，待症狀緩和，天也亮了，幾乎整晚沒睡。

另外，這波確診的除林右昌外，包括都市發展處長徐燕興、觀光及城市行銷處長曾姿雯也同步確診。就連隨行的基隆市議員林旻勲，也於7日上午快篩陽確診，林旻勲8日上午在臉書發文，表示幸好家人沒有被傳染，自己則赴集中檢疫所隔離。