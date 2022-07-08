PSA華科事業群旗下華科基金會長期關心全民聽覺健康，2022年為PSA華科慈善基金會創立20周年，邀請產官學醫各界專業人士共襄盛舉。20周年活動注入新生代設計師的年輕力量，由臺北科技大學學生設計師，首度公開發表多款兼具時尚感與實用性的助聽器設計《聲飾系列》。

該系列結合創意與時尚，設計靈感包含象徵溫暖勇氣的向日葵與陽光、西方文化守護天使，更有將助聽器結合項鍊的設計；期待未來助聽器能像口罩、眼鏡一般，從醫療器材搖身一變成為時尚配件。基金會主題曲《6分滿》作者，音樂全才生許書豪也驚喜現身，與模特兒一同走秀演繹《聲飾系列》，展示「月亮不完美的陰晴圓缺」設計理念，許書豪也表示：「設計簡約有質感，寂靜月亮也反映內心，讓使用者對生活更有信心。這兩年很榮幸與華科慈善基金會合作，希望能透過音樂喚起民眾對於聽覺照護的重視」。臺北科技大學學生設計師們的助聽器設計作品接下來將公開於華科慈善基金會Facebook粉絲專頁，邀請民眾投票選出心目中最佳助聽器，一起祝福PSA華科慈善基金會20周年。

記者會現場安排情境劇表演，舞者演繹因日常噪音造成聽力受損，後受到助聽器的幫助重拾生活的美好；同時安排與會貴賓一同體驗透過助聽器所傳達的聲音，希望因此讓大眾更有同理心，接受並瞭解助聽器對於聽障朋友的幫助和重要性。

PSA華科慈善基金會長期在台深耕聽力關懷，20年間服務近700個社區據點，照顧超過兩萬名弱勢聽障兒童及長者，是全台於社區照顧關懷據點進行聽力關懷最多的基金會。去年起陸續攜手桃園市政府及新北市政府開啟助聽器銀行服務合作，共推社區關懷服務升級；同時也在今年首創和漢聲廣播電台共同製播以聽覺照顧為主題「聽見 讓愛聲華」廣播節目，由專家及醫師從各層面探討及科普聽覺健康知識觀念及照顧議題，致力推廣聽覺照顧理念。

PSA華科慈善基金會執行長林龍森致詞時表示：基金會的遠景是「傾聽讓我們更靠近（Always be here）」，透過善用企業提供的資源，關心目前社會潛在的需求、喚起大眾的重視，規劃具體可行的方案與指引，展現：Hear、Help、Happiness的服務精神。華科基金會林龍森執行長提到，從「捐贈」到「倡議」，聽覺關懷一直是基金會的核心任務，校園減噪取靜工作坊、社區關懷據點的聽力檢測與倡議、設立助聽器銀行，以及幫助聽能復健的實行，期待以一條龍的服務方式，讓社會大眾重視聽覺照護，並降低溝通障礙；結合產官學的力量，期許完成「讓PSA基金會成為聽覺照顧的指標」之展望。同時，華科基金會認為照顧者的心理健康和支持也非常重要，未來也將持續投入資源幫助照顧者的心理支持，透過紓壓工具與團體分享的規劃，給予專屬服務、啟動正向循環，「讓PSA基金會成為照顧者的另一扇窗」，讓下一個20周年更精彩。