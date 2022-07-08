美國電玩遊戲零售商GameStop Corp宣布開除了財務長Michael Recupero，受此打擊，周四盤後股價重挫8%。

最先報導這項消息的新聞網站Axios亦指出，根據一份內部備忘錄，GameStop也將進行裁員，至於會裁減多少人力目前尚不得而知。

GameStop尚未回應媒體置評請求。

在稍早前的一般交易時段，GameStop大漲15.06%，收在135.12美元，因該公司宣布董事會通過1股拆為4股的計畫。

Recupero之前擔任亞馬遜北美消費者事業部門的財務長，GameStop宣布未來由會計長Diana Saadeh-Jajeh接任其財務長職位。

在新冠疫情爆發後，GameStop便將營運重心轉向線上業務，去年亦挖角了亞馬遜澳洲分公司負責人Matt Furlong擔任執行長。

在GameStop董事長Ryan Cohen積極推動這家實體零售商的轉型計畫之際，這兩位從亞馬遜延攬的高階主管一上任便引領整個管理團隊的大洗牌，並在5月推出數位資產錢包，可儲存、收發和使用加密貨幣與非同質化代幣（NFT）。

GameStop周三盤後宣布1股拆為4股的股票分割計畫，在7月18日收盤時持有公司股票的股東，每持有一股A類普通股股票將額外獲得3股的股利，股利將於7月21日收盤後配發，並自隔日起以分拆後的價格進行交易。

在公司宣布股票分拆後，股價通常會上漲，因每股價格下跌讓散戶更容易下手，進而提高流動性。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也都在今年分拆了股票。

GameStop和連鎖戲院業者AMC Entertainment都是去年初「迷因股」交易狂熱的焦點，當時散戶投資人在社群媒體論壇上集結對付做空這些股票的避險基金，並引爆了史詩級的軋空行情，帶動GameStop和AMC Entertainment等迷因股股價飆漲。

惟著經濟前景轉淡、利率不斷升高導致成長型和風險型資產遭到拋售，GameStop等曾經受到散戶追捧的股票已經退燒，GameStop今年來股價已經下跌約21%。