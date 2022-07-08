德國房地產商和最大租屋供應商Vonovia計畫將許多公寓租戶降低夜間供暖；該公司發言人說，準備將晚上11點至早上6點的暖氣溫度水準降至17度。

租戶在晚上和白天其它時間都可以照常使用暖氣設備。而萬一出現政府配給供應的情形，將不會影響到熱水供應。

Vonovia指出，這些措施將可省下8%的供暖成本。

租戶是根據年度估計，每月支付固定金額的供暖費用。每年年末，房東可以要求租戶追加款項，或是根據實際消費量和成本，支付退款。

在政府政策支持下，德國多數家庭不買房，而採取租屋，德國的房屋自有率遠低於歐盟平均水準。

目前天然氣價格飆升數倍，德國租戶可能會在明年初收到鉅額的能源帳單。Vonovia有55%的暖氣系統是由天然氣供應。該公司表示，已經告知用戶，在可預見的未來，相關費用將暴增。

德國政府一直宣示，如果發生供氣中斷情形，私人家庭的天然氣供應將優先獲得保障，但是也一直呼籲民眾和企業減少能源消耗，例如熱水的使用。