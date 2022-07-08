連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2022年6月自結合併營收1.9億元，月增達33.14％、年增達2.54倍，自近9月低點回升。第二季合併營收5.37億元，雖季減達48.14％、仍年增4.87％。累計上半年合併營收15.74億元、年增2.25％，重返成長軌道。

因國內疫情升溫影響民眾外出用餐意願，漢來美食4、5月營收明顯下滑，所幸疫情趨緩後用餐人潮明顯回籠，加上去年同期遭逢疫情三級警戒衝擊、比較基期較低，使第二季營收雖較首季新高腰斬，仍優於去年同期，上半年營收亦終止衰退恢復成長。

漢來美食表示，隨著國內疫情趨緩且進入暑假旺季，用餐人潮已明顯回籠，持續帶動餐飲商機。展望下半年，除了既有餐廳全力衝刺營收外，今年展店計畫亦將自第三季末啟動，全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」預計9月於高雄開幕，外帶外賣服務將是重要營收來源。

因應暑假旅遊旺季到來及國旅補助方案開跑助攻，飯店及餐飲業者爭相祭出各項優惠搶佔市場商機。漢來美食為提供顧客更好的消費體驗，耗時半年多完成「來美食APP」，預計15日正式上線，下載就送價值2000元的開幕大禮包。

漢來美食表示，「來美食APP」不但能讓顧客更便於利用行動裝置上訂位、訂餐，同時也能讓一手掌握全品牌餐廳優惠活動等美食訊息，亦可透過手機線上購物、完成下單訂購流程，並串連點數累積。

漢來美食因應疫情改變民眾生活習慣，去年起推出外帶外賣商品，整合各品牌餐廳運用數位工具使用inline線上訂位、點餐，並推出來拌麵及宅美食冷凍食品系列發展線上商機。此次盼透過APP全面升級，整合內用外帶購物需求，全方位提供即時快速服務。