仁寶6月火力全開，營收1,224.61億元、史上第三高，月增37.2％，年增33.9％，筆電出貨量進一步上升，來到490萬台。
然而在4、5月昆山封控影響下，仁寶第二季筆電出貨量1,040萬台，季減11.8％，遠高於原先預估的季減5％～10％，第二季營收2,656.5億元，季減0.8％，不過仍比去年同期微增1.78％，上半年營收為5,335.08億元，年增0.5％。
面對第三季，仁寶表示，第三季筆電出貨量可望優於第二季，非PC營收、出貨量也會比第二季成長，仍維持下半年優於上半年的預期。
仁寶6月火力全開，營收1,224.61億元、史上第三高，月增37.2％，年增33.9％，筆電出貨量進一步上升，來到490萬台。
然而在4、5月昆山封控影響下，仁寶第二季筆電出貨量1,040萬台，季減11.8％，遠高於原先預估的季減5％～10％，第二季營收2,656.5億元，季減0.8％，不過仍比去年同期微增1.78％，上半年營收為5,335.08億元，年增0.5％。
面對第三季，仁寶表示，第三季筆電出貨量可望優於第二季，非PC營收、出貨量也會比第二季成長，仍維持下半年優於上半年的預期。
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