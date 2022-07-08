漢來美食（1268）今（8）公告6月營收，單月營收為1.91億元，月增33.14％、年增254.06％；累計上半年營收15.74億元、年增2.25％。展望後市，隨著國內疫情趨緩及7月進入暑假旺季，用餐人潮明顯回籠，持續帶動餐飲商機。

近期在暑假旅遊旺季的到來及國旅補助方案開跑助攻下，飯店及餐飲業者爭相祭出各項優惠搶占市場商機。漢來美食為提供顧客更好的消費體驗，從去年底投入APP製做工作，歷經半年多時間終於完成漢來美食的專屬APP－來美食APP，不但能讓顧客更方便的在行動裝置上訂位、訂餐，同時也能讓顧客一手掌握全品牌餐廳優惠活動等美食大小事。透過此APP，顧客也能線上購物，在手機上完成下單訂購流程，並串連點數累積。「來美食APP」預計7/15正式上線，即刻下載就送價值2,000元的開幕大禮包。

展望下半年，除了舊有餐廳全力衝刺營收之外，今年漢來美食的展店計畫也將於第三季季末啟動，全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，預計將於9月在高雄開出，而外帶外賣的服務將會是該品牌重要營收來源。

疫情為民眾的生活帶來巨大的改變，漢來美食以提供優質餐飲服務為理念，以創造顧客滿意的餐飲體驗為使命，希望為顧客不同消費模式的需求提供多元的選擇。從2021年開始，在傳統的店內用餐以外推出多款外帶外賣，整合各品牌餐廳，運用數位工具使用inline線上訂位、點餐，此外也推出來拌麵及宅美食冷凍食品系列，發展線上商機。新的來美食APP全面升級，整合一路以來內用外帶購物的需求，全方位提供即時快速的服務，盛大邀請顧客一起展開美好隨行的美食消費新體驗。