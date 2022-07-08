民進黨基隆市黨部8日宣布，選對小組徵詢意見，並經執行委員會通過，將徵召營養師及長照業者許睿慈，參選今年底九合一選舉的中正區市議員，爭取該區市議員的女性保障名額。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，民進黨不斷自我提升、自我檢討，一直認為要傳承年輕世代，集合各方多元聲音來代表民進黨，外部力量的刺激也是進步原動力。這次通過徵召許睿慈營養師代表本黨參選中正區議員選舉，期許她發揮專長為民進黨在年底大選注入一股新力量。

許睿慈表示，在基隆市立醫院任職營養師七年間，走訪各區辦理健康講座，透過在地服務，看見長輩的照顧需求，因此許睿慈營養師在前年成立兩家日間照顧中心，呼應政策推動的一區一日照。

許睿慈也說她是基隆市高齡社會暨婦幼關懷協會、孕產婦職業工會的理事長，在婦女權益、嬰幼兒照顧、特別是女性工作權等的發展，尤其關注。台灣將邁入超高齡社會，大部分的婦女被賦予較重的照顧責任，透過辦理孕產期照顧服務、長期照顧服務等訓練課程，來提升婦女的工作能力。

民進黨基隆市黨部今年3月已提名現任議員張顥瀚參選，加上今日徵召的許睿慈，以及國民黨提名現任議員張淵翔、藍敏煌、呂美玲，台灣民眾黨也在基隆市中正區提名林毓峯，形成六搶四的局面。