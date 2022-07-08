特力（2908）集團8日公告6月合併營收37.4億元，與去年同期成長3.3％；累計上半年合併營收達199.3億元，較去年同期減少8.55％，主要還是因特力貿易事業出貨排程拖累。

特力指出，貿易事業體6月營收為17.2億元，受到客戶調整出貨排程以及去年同期出貨基期較高所致，營收較去年同期減少；目前全球COVID-19疫情、烏俄戰爭以及通貨膨脹等因素，對貿易的外在環境造成不少衝擊；在無可避免的外在挑戰依舊持續下，特力貿易認為，多年來持續落實全球採購策略，無論面對疫情或通膨壓力，仍足以因應市場各種情況變化，為客戶提供最佳供應解決方案。

而零售事業體6月營收達14.9億元，主要受惠本土疫情趨緩，賣場來客數增加，以及去年同期因三級警戒相對基期較低所致，營收較去同期成長29.8%，累計1～6月營收84.1億元，較去年同期成長3.6％，單月及累月營收雙成長，顯示特力零售事業體質穩健，從疫情困境中逆勢突圍。