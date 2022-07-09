日本放送協會（NHK）報導，一輛據信載有日本前首相安倍晉三遺體的靈車今天在當地時間清晨6時不到就駛離奈良縣橿原市的醫院，可能要前往安倍的東京自宅。
法新社提到，這輛車上還有安倍的遺孀安倍昭惠。
日本明天將舉行參議院選舉，即使安倍晉三昨天在奈良一場助選演說活動中遭槍擊身亡，競選活動仍繼續進行。
政治人物矢言繼續從事競選活動，一般預期聯合執政的自由民主黨與公明黨將在選舉中取得勝利。
日本放送協會（NHK）報導，一輛據信載有日本前首相安倍晉三遺體的靈車今天在當地時間清晨6時不到就駛離奈良縣橿原市的醫院，可能要前往安倍的東京自宅。
法新社提到，這輛車上還有安倍的遺孀安倍昭惠。
日本明天將舉行參議院選舉，即使安倍晉三昨天在奈良一場助選演說活動中遭槍擊身亡，競選活動仍繼續進行。
政治人物矢言繼續從事競選活動，一般預期聯合執政的自由民主黨與公明黨將在選舉中取得勝利。
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