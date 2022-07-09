高爾夫球選手江語葳希望鼓勵青少年朋友選擇正確的道路，勇敢追求目標。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

新營警分局長斯儀仙（左）表示，這次青春專案活動大使請來江語葳（右）分享追夢經驗，希望傳達更多正向觀念與能量。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

總是面帶笑容的高爾夫球選手江語葳，是國內外多場高爾夫球賽事的常勝軍，今年受邀擔任台南市警察局新營分局青春專案活動代言人，希望鼓勵青少年朋友選擇正確的道路，勇敢追求目標。

江語葳自小學開始接觸高爾夫球運動，當時因自身興趣加入學校社團，其父親是警察，家裡也沒有人打高爾夫球，對這項運動完全陌生，但在球場上展現的天賦與努力，使家人一直支持和陪伴她往這項運動發展。

雖然練球時間很長，但江語葳仍會利用晚上讀書、進修，畢業於台南一中的她，已經申請到美國堪薩斯州巴頓大學全額獎學金，並加入該校校隊「BARTON Cougars」進行高爾夫球培訓與參加未來賽事。

江語葳今年擔任新營警分局的青春專案大使，她分享訓練心路歷程，提到「高爾夫球就像人生，永遠不知道揮出去的這一桿會把球帶到何方，只能評估風險後做出正確的選擇，專注於每個當下」，並勉勵青少年朋友，「面對低潮時把目標縮小，發揮強大的毅力並永遠抱持希望」。

新營警分局長斯儀仙表示，青少年若涉世未深，思慮欠周，一不注意便可能被犯罪集團利用，因此，這次青春專案活動大使請來江語葳分享追夢經驗，希望傳達更多正向觀念與能量。