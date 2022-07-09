步態變慢恐是失智症前兆。最新一篇登載於《JAMA Network Open》的研究指出年走路速度慢約5%以上的人，且出現認知障礙的「雙重衰退者」，很可能罹患失智症，此結果突顯「步態」對於失智症評估的重要性。對此，台大老年醫學部主治醫師林坤霈表示，此調查尚難以證步態與失智症的關係，但可做為判別失智症的參考依據，「尤其是60 歲以上的早期失智症者。」

該研究是針對16,855名65歲以上者，進行為期7年的調查。結果發現，每年走路速度慢約5%以上，且認知功能出現障礙的「雙重衰退者」，才最有可能罹患失智症，此結果也突顯「步態」對於失智症風險評估的重要性。此外也強調，只有步態或只有認知衰退的人，罹患失智症的風險相較於雙重衰退者來的低。

林坤霈受訪時表示，該篇研究登出後，在老年醫學界引起討論，「雖然該研究無法證明步態變慢與失智症的因果關係，但確實存在關聯性。」

林坤霈說明，因步態變慢可能併合生理問題，例如關節、下肢受傷等，所以在步態變慢與失智症兩者尚無法畫上等號。目前在診斷病患有無早期失智症時，因病患者常提及近來有認知功能衰退現象，若為輕微認知障礙（MCI ），醫師會建議患者多運動、多動腦，觀察後續變化。

至於步態無變慢，林坤霈表示，臨床上會以主客觀判斷為主，主觀包含患者的自述，客觀則為醫師對患者的觀察。他強調，因小於60歲者步調緩慢常因生理機能有關，60歲以上步調變慢較可能與老年化症狀相關，所以步態確實可做為診斷60歲以上者的失智症的參考依據。