關詩敏（左）邀老友Karencici上電台節目訪問。（亞神音樂提供）

關詩敏這個月每周日中午12點在亞洲電台擔任「音樂ALL STAR」DJ，主持數周以來，輕鬆的談話風格深受聽眾喜愛。為了讓自己嘗試更多挑戰，10日播出節目中，她獻出「訪問處女秀」，邀請本屆金曲無論入圍歌后或是現場表演都受到矚目的老友Karencici擔任嘉賓。第一次訪問別人，關詩敏緊張到前一晚睡不著覺，也慶幸首訪嘉賓是好友Karencici，讓她心安不少，還特地準備珍珠奶茶，慰勞在為金曲獎戒手搖飲的Karencici，恭喜她在金曲獎上精彩的演出。

2人小時候在美國共同參加過多場歌唱比賽，接著又不約而同在台灣發展，相識超過十年。當年促成兩人認識的活動，是關詩敏第一次參加歌唱比賽，因為朋友想去，拉著她一起參加，沒想到朋友初選就被淘汰，關詩敏反而晉級。Karencici笑說自己是各種賽事的常客，「從小外婆幫我報名了很多比賽，鋼琴、葫蘆絲、歌唱比賽都有，我嚴重懷疑是外婆自己有星夢」，而關詩敏當時對Karencic的印象則是穿著一身黑的rocker，但看起來很年輕很稚嫩，似乎只有11、12歲。

那次比賽Karencici不幸被淘汰，關詩敏見狀就在後台鼓勵她，讓Karencici很感動，心想「這個姐姐人也太好了吧」，之後雙方曾參加過其他比賽，但時間都錯開，沒再見過面。直到2人前後腳都從美國來到台灣發展，才回想起往事。關詩敏很努力想要翻找出當年的照片，卻只找到一張不夠清楚的大合照，連Karencici是哪一位都看不出來了。相似的發展際遇讓2人成為好友，2年前更合作寫了〈別弄花我的妝〉這首歌，收錄在關詩敏的《MASTERPIECE》專輯裡。

以《99％ ANGEL》專輯角逐今年金曲歌后的Karencici，雖未能如願以償抱回獎座，但她對獎項看得很開，「我們做音樂是自己開心嘛！所以整個金曲獎的過程我就是享受全部的時光」；金曲過後，Karencici預計回美國一小段時間，讓自己充電、找老師進修，對於未來的音樂之路，Karencici除了與男友kvn互相扶持鼓勵，也希望可以與不同人有不同方式的合作，玩出不一樣的東西，關詩敏一聽立刻把握機會為自己在籌備中的專輯邀，Karencici笑說：「我們可以再做一首歌叫〈我的妝已經花了〉，來延續上一首〈別弄花我的妝〉。」更多內容請鎖定10日中午12點亞洲電台播出的「音樂ALL STAR」節目。