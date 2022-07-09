大陸外交部長王毅昨（8）日於印尼峇里島G20外長會議期間，與加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）會面。王毅說中加不是對手，並希望加拿大在涉華問題上尊重事實、謹言慎行。

據新華社，王毅告訴趙美蘭，中加關係曾長期走在中國同發達國家關係的前列，為兩國人民帶來實實在在利益。中加從來不是對手，而是夥伴，中國從來不是威脅，而是機遇。健康穩定的中加關係是兩國人民的共同期待，也符合雙方共同利益。

王毅強調，中方重視加方積極表態，希望落實到行動上，在涉華問題上尊重事實，謹言慎行，要切實做到相互尊重，同中方相向而行，著眼長遠，增進了解，消除誤解，建立互信，推動中加關係重回正軌。

王毅指出，中加都主張堅持多邊主義，支持國際關係民主化，維護全球化時代潮流，雙方可以開展更多協調，聚焦更多正能量，共同推動聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會第二階段會議取得成功，加強抗疫合作，構建人類衛生健康共同體。

新華社引述趙美蘭的話，稱加方重視加中關係，願同中方相互尊重，加強溝通，以務實態度合作應對共同關切，推動雙邊關係重回正軌。加中經貿往來密切，兩國受益良多。雙方在氣候變化、生物多樣性等多邊事務中保持密切協調合作。加方支持多邊主義，主張遵循聯合國憲章宗旨原則。值此全球和平安全面臨挑戰的關鍵時刻，希望中方作為安理會常任理事國發揮重要作用。