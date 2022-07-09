受太平洋高壓影響，今天各地晴朗炎熱，最高溫發生在花蓮卓溪37.9度。明（10日）天氣與今天類似，中午前後8縣市可能出現36度以上高溫，降雨以午後雷陣雨為主。下周三至下周五（13日至15日）南方雲系挾帶水氣北移，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各山區也須留意午後雷陣雨。

中央氣象局表示，明天太平洋高壓持續影響，各地仍為晴朗炎熱的天氣；降雨以午後雷陣雨為主，尤其山區及近山區平地須特別留意，不過雨區範圍不大，時間也較短暫。

溫度方面，明天白天各地高溫普遍為33至35度，局部溫度會再更高一些，中午前後宜蘭縣、台東縣，新北市、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；台北市亦亮起黃色燈號，有36度高溫發生可能，外出務必做好防曬並多補充水分。

高溫資訊。（圖／中央氣象局）

下周一、二（11日、12日）受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，白天高溫來到34、35度左右；午後各山區有局部短暫雷陣雨發生機會，不過降雨範圍縮小、時間較短暫。

下周三至下周五（13日至15日）南方雲系北移，水氣增多，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣，不過午後西半部地區及其他山區須留意局部短暫雷陣雨。

至於未來是否有熱帶擾動發展？天氣職人吳聖宇在臉書發文指出，目前南海到菲律賓一帶有季風低壓槽存在，下周是否有擾動從中發展出來值得觀察，但還不必太過擔心，等真的有發展趨勢再來看整體影響會比較準確。