日本前首相安倍晉三街頭演講時遭槍擊不治身亡持續引發關注。據日本共同社10日報導，嫌疑人山上徹也的前同事接受採訪時表示，他們不敢相信這樣一個「完全普通」的人會是這起震驚全世界的可怕襲擊的凶手。

報導說，山上徹也此前在工廠工作時的一名同事描述回憶說，山上一度「看上去很真誠」。該工廠另一名員工透露，山上於2020年10月被聘用，被分配到貨運部門，作為一個擁有起重機駕照的人，他的任務是運送貨物。

「如果是工作上的談話，他會有所回應，但他不會帶入自己的私生活。」這名前同事稱，山上看上去很溫和，他會一個人在車裡吃午飯。

報導描述說，在這家工廠工作的最初六個月裡，山上的工作態度沒有任何問題。但之後，矛盾逐漸顯現，他對工作的忽視導致他越來越多地受到同事的提醒。

報導稱，今年早些時候，一家運輸公司敦促山上遵守使用減震材料保護運輸貨物的標準程序，但山上認為自己的做法「也很好」。該公司隨後提交了一份要求免去山上職務的申請。

此外，在這家工廠長期任職的員工也批評了山上的一些做法，山上對此有時會作出對抗性的回應。報導說，儘管山上之前沒有出現曠工上的問題，但從3月份開始，他開始擅自休假，並抱怨自己有「心臟問題」和其他身體問題，他用完了所有的帶薪假期，並於5月15日離職。

不到兩個月後，也就是本月8日，山上被逮捕，罪名是涉嫌使用自製槍支從背後開槍殺害了日本在任時間最長的首相安倍晉三。

共同社稱，在接受媒體採訪時，山上的前同事幾乎無法掩飾自己的震驚，「他的所作所為在工作中引發了一些問題，但從未演變成暴力。他看起來不像是搞出這種大事件的人。」

另一名與山上有工作關係的前同事描述說，他是一個「不怎麼說話，略帶陰鬱感覺的人，但也是完全正常」的人，「他為什麼要做這樣的事情？」