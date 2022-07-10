Zespri以金黃色、綠色搶眼設計展示產品正能量，並吸引民眾上門同樂。（Zespri提供）

YOKU MOKU快閃店運用典雅夢幻風，抓住嗜甜者的目光。（YOKU MOKU提供）

人氣品牌常玩「快閃店」將產品精神迅速打入消費者心理，運用吸睛主視覺、簡單小遊戲、精美周邊炒熱話題，以此帶動買氣。奇異果品牌Zespri就在信義區辦「Say YES就有可能」快閃店，即便大熱天依舊吸引一票人自拍，成功打響品牌知名度。

Zespri讓民眾能以AR互動拍照感受「營養小金礦」正能量，並幫忙寄送印有專屬肖像的明信片，另也可在街頭打卡轉扭蛋拿奇異果。儘管豔陽高照，仍有許多爸媽排隊拍照，孩子不怕渾身汗在鏡頭前擺POSE，一家人好感情顯而易見。業者期待透過活動拓展客群，瞄準看重健康身體的頂客族及家庭客，宣揚「營養小金礦」擁有維他命、礦物質等營養的特色。

東京甜點品牌YOKU MOKU曾獲周杰倫和昆凌青睞，女兒的滿月禮盒就是指名該牌，林志玲結婚喜餅亦同。品牌即起至31日在台北遠百信義A13辦快閃店，夢幻典雅氛圍彷彿走入童話世界，傳達消費者能隨時品嘗幸福的理念，並順勢新推「雙層奶油泡芙」，強打外皮酥脆、卡士達醬滑順，甜而不膩適合做下午茶排解生活壓力。