國道四號豐原交流道今（10）發生1輛價值近300萬的賓士車自撞護欄後，當場翻落高約14公尺的匝道，男駕駛甚至遭彈飛出車外，重傷仍未清醒。（翻攝自臉書）

國道四號豐原交流道今（10）發生1輛價值近300萬的賓士車自撞護欄後，當場翻落高約14公尺的匝道，男駕駛甚至遭彈飛出車外，重傷仍未清醒，而驚悚的事故監視器影片曝光，只見賓士車幾乎呈現垂直從高處墜落，車頭和車頂全毀，肇事原因正由國道警方調查中。

臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」曝光事發影片，可見當時約14公尺高的匝道上有輛轎車從路邊當場翻落，車身幾乎呈現垂直墜落地面，位在匝道下方的監視器從遠方拍下驚悚一幕；周姓駕駛因強力撞擊力道，彈飛到車外重傷，轎車車頭和車頂幾乎全毀，男子目前送醫尚未清醒。

國道四號豐原交流道今（10）發生1輛價值近300萬的賓士車自撞護欄後，當場翻落高約14公尺的匝道，男駕駛甚至遭彈飛出車外，重傷仍未清醒。（翻攝自臉書）

警消表示，消防隊到場時，發現一輛跑車停在國豐路上，車頭幾乎全毀，車頂也嚴重凹陷，35歲周姓駕駛頭部外傷、鼻漏、意識昏迷，火速以救護車送往衛福部豐原醫院急救；據悉周男開車從國道四號由西往東行駛，要下豐原及后里匝道時，因不慎先撞到護欄才翻落地面。

國道警察泰安分隊說，周男目前仍未清醒，但傷勢已有轉好，抽血檢測無酒精反應，肇事原由仍待進一步調查釐清；附近民眾說，車禍發生時，國四高架橋下有輛貨車在平面道路等紅燈，看到驚險一瞬間，慶幸還好沒被名車壓頂躲過一劫。