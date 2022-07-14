一名女駕駛開著自小客車車行經高雄機場旁產業道路時，疑因會車不慎前輪就卡在水溝中，因為道路狹窄其他車輛也無法通行，恰巧被巡邏員警發現，最後出動3名員警再加上熱心的2位路過民眾，一共5人在大太陽底下，徒手搬運將車子用力一推才協助脫困。

小港分局桂陽所員警10日巡邏行經小港機場旁產業道路時，發現一輛自小客車疑似會車不慎，右前車輪卡在水溝動彈不得，因為道路狹窄，也造成其他車輛也無法通行，相當尷尬。

曾姓女駕駛表示是從外地來找朋友，因不熟悉路況便使用導航，但導航引導她進入一條捷徑，沒想到該捷徑路面狹窄、會車不易，無奈當時後方車輛及對向來車包夾之下，因而不慎將右前車輪駛入水溝無法動彈，原本想用木板協助脫困還是失敗。

警方觀察輪胎卡住的情形後，原本想用抬的但根本抬不動，還請求所內一名同事出來支援，再加上路過熱心的謝姓及黃姓民眾，一共5人合力之下，順利將小客車推上路面解決困境。曾姓駕駛順利脫困後，頻頻向警方及協助幫忙的民眾道謝，直呼因自己的疏忽造成多人的困擾，相當不好意思。