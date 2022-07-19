長輩只要按下按鈕，就能隨時與救護通報中心聯繫，及時提供救援服務。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為避免獨居長者在家中發生意外卻無人知曉的憾事發生，苗栗縣政府2002年10月起委託大千慈善事業基金會，辦理獨居老人緊急救援通報系統服務，截至今年6月已累計超過4萬7048人次裝置緊急救援系統，並受理將近1149次的緊急醫療事件。近日也協助一位在家跌倒的獨居長輩順利就醫並恢復健康。

住在卓蘭郊區的80多歲徐姓老翁因小兒麻痺而半身癱瘓，由於行動不便，常需要倚賴輪椅來活動。他的太太因疾病住進安養機構，子女也已成家在外、鮮少返家，因此平日裡都是獨自生活。

一日晚間，徐老不慎跌倒、無法自己起身，正苦惱時想起家中有裝設獨居老人緊急救援通報系統，立即按下隨身壓扣鈕求救，救護通報中心的人員接收到訊息，並用擴音系統了解徐爺爺的狀況後，立即通報救護車前往家中，順利幫助他脫困。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，當獨居長者在家中疾病發作或發生意外時可以按下緊急救援通報按鈕，就能即時傳送至24小時救護通報中心，執勤人員透過語音系統了解狀況後，會立即通知救護車前往救援並盡速送至醫院就醫。

除此之外，通報中心也會確認長者是否每天有定時按下按鈕，回報一切正常。徐姓老翁回想起當天的狀況仍心有餘悸，也慶幸自己有安裝緊急救援通報系統，才能在第一時間獲得協助。

吳明昌說，基金會除了提供緊急救援服務，也定期安排護理師及社工進行居家訪視，了解長輩健康狀況及社會資源需求，提供各項關懷服務。透過獨居老人緊急救援通報系統服務可以讓長者在自己熟悉的住所居住，又能得到妥適的照顧與協助，實現在地老化的願望