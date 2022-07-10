民進黨選對會通過徵召衛福部長陳時中出戰台北市，陳時中隨即發聲明稿表示，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」。他責無旁貸，盡力承擔。

陳時中強調，今天民進黨選對會決定徵召他參選台北市長。他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。

他說，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，對台北市有深厚的感情，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」。