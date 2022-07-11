和潤企業開始攜手台北市區監理所及其轄下駕訓班業者共同推動「機車考照駕訓計畫」，透過一系列活動宣導「機車考照 先上駕訓」觀念，讓大眾認識機車駕駛正規訓練的必要性、重要性。更率先針對低／中低收入戶全額補助4000元駕訓費用，使其不因經濟問題放棄學習安全駕駛。

台灣素有「機車王國」之稱，騎機車儼然是台灣文化的一部分，也造成我們認為 「會騎腳踏車就會騎機車」、「會騎機車就會上路」的觀念，而對安全駕駛、防禦駕駛的觀念與騎乘技術卻較不熟悉，只能靠上路累積實戰經驗。加上這兩年外送服務興盛，汽車、機車車流彼此交錯，危險性也提升不少。

根據道安資訊查詢網，110年全國機車死傷人數來到37萬人，因此，和潤企業運用行銷推廣專長與資源，贊助機車道安宣導、邀請產官學專訪倡議、全額補助低／中低收入戶駕訓費用，並在官網、社群、媒體上力推機車駕訓觀念，讓社會大眾共感、有感，多一份宣導就多一個人注意。

公路總局推動道路交通安全不餘遺力，倡導機車駕訓機制，提供全台2萬名1300元駕訓補助費。然而低／中低收入戶去駕訓班學習機車騎乘或許仍有經濟上困難之處，致未能參與正規學習，而採自學自練方式考取駕照。和潤企業為了鼓勵更多人考照前上駕訓班，率先針對低／中低收入戶全額補助4000元駕訓費用，使其不因經濟問題放棄學習安全駕駛，讓政府的政策美意發揮到最大。

和潤企業也與台北市區監理所一起合作透過行銷廣宣手法，鼓勵人們到駕訓班學習騎乘機車，例如：揪團3人成行報名駕訓班就送每人乙頂安全帽、考取機車駕照月月抽獎送行車紀錄器，透過300多組安全配備的贈送，一來增加考照附加價值，鼓勵大家加入機車駕訓班行列，二來也是希望考取駕照上路能有完善的安全配備。騎乘知識、配備雙管齊下，安全雙重保障。