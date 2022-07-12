今天上午，中國民航局舉行新聞發佈會，介紹今年6月份和上半年全國民航安全生產情況。受到疫情影響，上半年，全行業共完成旅客運輸量1.18億人次，同比下降51.9％，恢復至2019年同期的36.7％。

安全運行方面：6月份，全行業完成運輸航空飛行55.8萬小時，同比下降31.4％；通用航空飛行12.0萬小時，同比增長56.4％。

上半年，全行業共完成運輸航空飛行309.9萬小時，同比下降38.4％；通用航空飛行58.4萬小時，同比增長11.8％，較2019年同期增長20％。上半年安全生產形勢嚴峻，全行業持續開展全國安全生產大檢查民航專項檢查及防範化解重大風險專項整治，努力扭轉不利安全形勢。

生產運行方面：一是航空運輸生產扭轉困難局面，總體呈現V型走勢。上半年，全行業完成運輸總週轉量293.4億噸公里，同比下降37.0％，恢復至2019年同期的46.7％。4月份，民航運輸總週轉量僅恢復至2019年同期的28.1％。5、6月份，民航運輸總週轉量環比增速分別為31.8％和37.1％，6月行業運輸生產總體規模已恢復至2019年同期一半以上。

二是航空旅客運輸先降後升，國內市場恢復勢頭明顯。上半年，全行業共完成旅客運輸量1.18億人次，同比下降51.9％，恢復至2019年同期的36.7％。4月份，民航旅客運輸量僅恢復至2019年同期的14.8％。5、6月份，民航旅客運輸量環比增速分別為53.2％和82.2％，其中，國內航線環比增速分別達到53.8％和82.8％。6月份，民航旅客運輸規模恢復至2019年同期的46.2％。6月29日，民航單日旅客運輸量再次回升至100萬人次以上，民航國內客運市場呈現穩步復甦態勢。

三是航空貨運恢復至較高水平，其中國際貨運實現正增長。上半年，全行業共完成貨郵運輸量307.7萬噸，同比下降17.9％，恢復至2019年同期的87.5％。4月份，民航貨郵運輸量僅恢復至2019年同期的69.8％。5、6月份，行業貨郵運輸量環比增速分別為17.0％和12.1％，其中，國際航線環比增速分別為15.6％和2.5％。6月份，民航貨郵運輸總體規模已恢復至2019年同期的89.7％，其中，國際航空貨運規模較去年同期增長1.8％，民航國際貨運市場需求仍處於較高水平。

四是航班效益指標總體處於低位，5月份以來持續向好。上半年，全行業飛機日利用率為4.4小時，較去年同期下降2.9小時，正班客座率和正班載運率分別為64.9％和64.4％，較去年同期分別下降9.8和3.5個百分點。5、6月份，行業航班效益指標持續向好，全行業飛機日利用率環比分別增加0.8和1.7小時，正班客座率環比分別增加2.7和7.1個百分點，正班載運率環比分別增加1.7和1.8個百分點。6月底，全行業飛機日利用率接近6.0小時，正班客座率超過75％，正班載運率接近70％。

運行保障方面：6月份，共保障各類飛行26.3萬班，日均8771班，日均同比下降31.3％，環比增加52.6％。全國航班正常率為90.9％。

今年上半年，共保障各類飛行146.0萬班，日均8069班，與去年同期相比減少37.4％，與2019年同期相比減少50％；航班正常率為95.7％。