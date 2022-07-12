國旅補助即將上路，eslite hotel誠品行旅加碼應戰，宣布推出「國旅加碼∣好禮誠三」住房優惠，提供旅人三倍加碼回饋，凡以國旅補助入住除了可享最高1300元折抵之外，額外再贈2600元之抵用金，包括餐飲抵用金800元、誠品生活抵用金500元及住宿折抵金1300元。

另外自6月中旬推出後即受到誠品會員熱烈迴響的「誠品讀行俠∣禮饗365」年度制禮遇計劃亦可搭配國旅補助使用，若以專案內年度訂房優惠「雅緻客房每晚1980元＋10％」入住，折抵後每晚僅需878元，邀請旅人輕鬆展開一段知性的夏日旅遊篇章。

誠品行旅表示，凡透過官網或來電預訂「早鳥優惠」、「誠品金卡／黑卡會員獨享」、「怡然自得」、「 三人成行」、「行政家庭房」及「羽後新生｜永續漫遊」等專案，除了可享國旅補助最高1300元折抵之外，額外加碼再贈2600元之抵用金，包括入住期間贈送館內餐飲抵用金800元，可於The Chapter Café全日餐廳、In Between之間餐廳及The Lounge大廳書坊折抵，亦有下次住宿折抵金1300元，可於2022.12.29前使用完畢，另外還有誠品生活抵用金500元，能將場域轉換至書店及商場購物。

誠品行旅於六月中旬推出「誠品讀行俠l禮饗365」年度制禮遇計劃，即以總價值超越5萬元的年度回饋獲得旅人朋友的廣大迴響，豐富內容包括誠品行旅經典客房一晚、誠品酒窖精選代理法國酒莊葡萄酒與香檳六瓶、義法料理In Between之間餐廳雙人人文套餐一套、誠品生活電子抵用券2000元等專屬禮遇，另外同步享有誠品行旅雅緻客房每晚1980元之優惠房價3次、The Chapter Café或In Between之間餐廳用餐2人同行5折優惠10次，以及全台誠品書店購物79折3次等年度款待，每位19800元。