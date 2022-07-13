振興國旅補助7月15日上路，政府補助遊客1,300元，高雄漢來大飯店也自行加碼回饋1,300元，高雄市政府另再追加200元，等同於入住高雄漢來選擇國旅補助每房即可折抵2,800元，原房價5,660元客人只要自付2860元即可入住。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，暑假開始即明顯感受到旅客回流，尤其7月第一個假日看到許久不見的爆滿人潮，7月15日國旅補助啟動後可望激勵民眾旅遊意願。而入住漢來「悠遊國旅住宿專案」，民眾僅支付2,860元即可入住高樓層擁有大窗美景的新房間，禮遇內容包含海港自助式雙人早餐、免費使用露天泳池、健身房與價值1,000元的三溫暖等服務設施，另為了更便利旅客，還提供左營高鐵與飯店專車接駁服務，客人直接省下接駁交通費用。

陳素娟表示，暑假原本即為旅遊旺季，配合中央補助，再加上高雄也額外加碼，漢來更是優於同業回饋金額最高，這三大利多溢助暑假旺季預期人潮爆發。值得一提的是，高雄今年暑假靜態與動態活動應接不暇，像目前正上演兩場大型沈浸式藝術展演，漢來因應推出「會動的文藝復興」以及「夢境現實」各兩張入場券房客只要加價購1,000元，原價1,680元。

旗津黑沙玩藝節正熱烈展開，而7月16日旗津啤酒嘉年華將邀請大S老公具俊曄開場，還有高雄日常三六六、大港閱冰、藍寶石大歌廳「真愛秀」等。八月將由台灣文化創意博覽接力，另有海味海洋派對、全國鹹酥雞嘉年華等。陳素娟提醒民眾不妨早日訂房保留國旅補助機會留在高雄，要留意的是如果預算用完，就會停止相關補助，把握「先住先贏」的機會。