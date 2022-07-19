國民黨高雄市長參選人柯志恩日前確診閉關1周，今（19）日出關返回高雄，她透過自錄影片亮相，看起來神清氣爽、聲音也高亢有力，但接下來還有7天自主管理，待期滿後再讓選戰節奏調整得更精準、快速，她也喊話「陳其邁準備接招！」，彼此來個良性競爭。

「大家好，我是柯志恩！」她今天下午透過自拍影片，向大眾問好，她說，今天是隔離之後出來的第一天，人在國民黨高雄市黨部，很謝謝各位對她的關心，其實第5天就呈現陰性，但後續配合防疫規定，未能公開跟大家見面。

柯志恩提到，未來這周還有自主管理7天，但從隔離到現在，選戰工作沒有間斷過，不斷開會、視訊，也不能好好休息，未來7天自主管理期間，會跟在地小組會議跟工作團隊重新整理腳步。

她說，希望把選戰節奏調整得更快速、更精準，最重要趕快解除這14天的居家隔離、自主健康管理期，才可以跟全部高雄市民見面，讓大家從早到晚都能看到她，讓大家認識到柯志恩。

針對她閉關期間，發動空戰議題頻頻引發側翼、綠營攻擊，她也有話要說。她提到，隔離當中，常透過臉書發表對於目前政策的看法，她任何一個進步的政黨，對於挑戰者提出任何的數據，尤其是在公開平台都看得到，都應虛心接受。

她認為，不應該對於她提出數據質疑，就說她對高雄不利，甚至「膝蓋式」認為她是在看衰高雄，她主張不應只從高雄看高雄，而要從全台灣，甚至從世界來看高雄，這才最重要。

她也強調，會持續透過不同管道，把她看到的數據，以及讓高雄變得更好的政策紛紛提出來，「所以執政的陳其邁市長準備接招」，來個良性競爭，也歡迎提出指正，這樣一來一往才能讓高雄更好。