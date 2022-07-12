新北市鶯歌區中正三路處4層樓高民宅，疑有業者涉嫌違法設置牌位靈堂，市府拆除大隊今進場強制拆除4樓違建。（新北市民政局提供）

新北市鶯歌區中正三路365巷一處4層樓高民宅，疑有業者涉嫌違法設置牌位靈堂，甚至刊登廣告稱要設置5萬個牌位，使得地方人心惶惶，強烈反彈。新北市拆除大隊今進場強制拆除4樓違建。民政局表示，公權力不容挑戰，如有違規情事，將依法裁罰絕不寬貸。地政局也強調，該址是水利用地，將不定期稽查。

地方民眾反映，該棟民宅先前就已對外廣告一個牌位2萬元，聲稱可容納5萬個牌位，6月30日還掛起招牌「菩提苑境」，遭市府拆除後，仍頻頻有動作。民政局表示，去年底接獲地方反映後，去年至今已多次前往會勘，市府也成立聯合稽查小組，就已違反建築法規部分開罰，並告誡不得違規營業。

由於「殯葬管理條例」有明定殯葬設施是公墓、殯儀館、禮廳及靈堂、火化場及骨灰骸存放設施，但業者卻私設神主牌位，遊走法律邊緣，因此市府決議從嚴認定神主牌位為殯葬設施，且該建物本身就是違規使用，因此禁止業者營業。

民政局表示，該建物欲私設牌位的第4層樓屬於違建，多次告誡業者仍未停止施工，甚至有廣告在外流傳，招攬業務，因此聯合稽查小組考量牌位安置移動的民俗禁忌，為避免日後大量消費糾紛，今年6月決議拆除該址違建，並在今日到現場執行強力拆除作業。

地政局表示，民宅屬於非都市土地的水利用地，不可以經營殯葬業物，今後會不定期稽查，若有違反土地使用管制即依法開罰，展現執法決心。民政局強調，雖然已拆除違建部分、營業招牌，但聯合稽查小組也會持續不定期追查，若涉犯建築管理及土地容許使用等事項，將由建築、土地使用管制主管機關依法開罰，絕不寬貸。