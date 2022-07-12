暑假是出遊旺季，台中市觀旅局呼籲民眾勿入住日租套房等非法旅宿。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

暑假是民眾出遊的好時機，不少年輕人可能會因價格低廉而入住日租套房等非法旅宿場所。台中市觀光旅遊局呼籲民眾外出旅遊住宿一定要慎選經政府機關核發旅館業，或具民宿登記證及專用標識的合法旅宿業住宿，以保障自身權益及住宿安全。

日租套房等非法旅宿多集中於交通節點或熱門商圈周邊，隱藏於都會公寓大樓或狹小巷弄的違章建築內，造成住宅社區出入份子複雜，衍生色情、毒品等公安治安問題，嚴重影響社區住戶安全。

觀旅局表示，日租套房等非法旅宿業者為吸引消費者入住，多於網路訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，主打交通便利、鄰近商圈、價格低廉等誘人廣告，但業者為規避政府查緝，登載資訊往往不完整，經常發生入住地點與訂房地點不同，或現場房間與網路刊登房間品質差異甚大等糾紛。

此外，由於違法經營，業者往往僅透過網路媒介交易平台、Facebook、Line或電子郵件等形式與旅客聯繫，完成交易後提供住宿確切地點及入住密碼或鑰匙放置處，由旅客自助入住，業者全程避不見面，一旦發生消費糾紛或公安事件，旅客往往求償無門，甚至曾有不肖人士假借經營業者名義，誆騙旅客住宿費用及個資的案例，嚴重危害消費者住宿安全及權益。

為保障旅客的住宿安全，市府相關單位組成聯合稽查小組，不定期執行旅宿業加強稽查非法旅宿，一旦經查獲非法經營事證，即依法裁罰並勒令歇業。也提醒民眾入住前可先至台灣旅宿網(https://taiwanstay.net.tw/)查詢旅館或民宿名稱，查無資料即為非法旅宿，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可檢附明確事證書提出檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，受處分人完成繳納罰款後，市府將提撥實收罰鍰金額的10％至15％作為檢舉獎金。

觀旅局強調，日租套房等非法旅宿潛藏公安危機，為保障旅客住宿安全與權益，除了訂房住宿前先查詢外，也可於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，切勿因網路訂房平台刊登裝潢精緻或價格便宜的資訊而選擇入住。