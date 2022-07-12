台灣家樂福交易案受到外界關注，而有40％的股權統一動向受到外界關注，統一集團董事長羅智先今日表示，統一是重要關係人，此時不適合談論相關的議題。

不過，對於統一的優先承購權，外界有許多疑義，羅智先表示，之前擔心外界認為統一不夠道義、沒講清楚，所先談過優先承購權，當然各界也有不同的解讀，統一也予以尊重。

至於市場傳聞，最大資募基金達勝集團董事長郭冠群有意整合有萬海、中嘉、統一、宏泰和玉山等企業，以共組投資基金模式參與競標。羅智先也表示，故事真的讓他開了眼界，他不知道這麼有趣。