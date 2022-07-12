全台今天新增3萬1152例本土個案，台中市新增4030例本土個案，副市長令狐榮達今天在線上疫情記者會表示，相較上周7月5日的確診個案4970例，降幅18.91％，表示台中疫情逐漸步入平原期，生活也逐漸回歸常軌，提醒市民仍務必落實防疫4要訣，包含戴口罩、保持社交距離、維持手部清潔和完整接種疫苗。

令狐榮達說明，中央流行疫情指揮中心昨天示警，國內新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，累積已有4例，研判都在接機時感染機率較高，提醒市民接送入境親友務必遵守防疫措施，包括接送者接種滿三劑疫苗優先、戴口罩手套、親友上車前消毒手部、鞋底和行李、車內適度開窗通風、避免交談碰觸，以及接送完畢消毒全車內外。

令狐榮說，BA.4和BA.5傳播力強，後續還需嚴密監測，接種疫苗可降低重症、住院或死亡風險，呼籲民眾儘速接種，提高自身保護力。統計至今早8時止，台中市65歲以上第4劑疫苗施打人數累計17萬2801人，覆蓋率41.91％，仍居六都第一，目前第4劑除65歲以上長者，另五類人包括長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下且病情穩定者、醫事人員、機場港埠人員、機組員與居家檢疫、機構與社福照護系統相關工作人員也可施打，請符合資格的民眾踴躍預約接種。

有關台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，令狐榮達表示，統計至昨日止，第一劑覆蓋率80.21％，第二劑覆蓋率38.85％，台中校園集中接種雖預計施打至7月15日，但台中市疫苗存量充裕，醫療院所仍會持續提供預約服務，家長可評估孩子的情況，自行選擇時間向醫療院所預約即可。