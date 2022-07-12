由南投縣政府指導的日月潭之美攝影比賽，限定以日月潭風景、人文、產業、事物為主題，即日起開始徵件至10月15日止，金牌獎金2萬元，得獎作品將與大陸湖南省東江湖，舉辦《一湖一潭海峽兩岸風光風情攝影聯展》。

南投縣藝術家攝影協會理事長簡慶南表示，日月潭之美攝影比賽參賽照片，只能做對比度與飽和度等簡單的PS調整，不能改變原始影像，不收電腦特技合成製作的照片，參賽作品均需向主辦方提供JPG檔，作品繳交數量不限，黑白、彩色照片均可，一律沖洗5X7吋相紙規格，不得留白邊，照片須達1600萬畫數300pdi 以上。收件地址：540南投市復興路107號，電話（049）2225568南投縣藝術家攝影協會收。

評審結果將於今年年11月30日前，公布於南投縣藝術家攝影協會網站，金牌獎1名獎金2萬元、銀牌獎2名獎金各1萬元、銅牌獎3名獎各5000元、優選10名獎金各2000元、佳作25名獎金各1000元，金、銀、銅牌得獎者不得重複。

獲獎作品將於2023年1月至3月，於日月潭向山遊客中心和湖南省東江湖，同步舉辦 《一湖一潭海峽兩岸風光風情攝影聯展》。