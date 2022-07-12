111年度苗栗縣東方美人茶評鑑競賽成績今天揭曉，特等獎由銅鑼鄉茶農韓順雄拿下，他同時包辦頭等一、二、三名等其他10個獎項，堪稱最大贏家。

111年度苗栗縣東方美人茶評鑑一連2天在頭份市農會舉行，經昨天初評後，今天公由專家評審依茶葉外觀、茶湯色澤、香氣、入喉滋味等項目評分並公布成績，銅鑼鄉茶農韓順雄一舉囊括特等、頭等一、頭等二、頭等三以及貳等、參等共計11個獎，稱霸今年賽場。

縣府農業處長陳樹義接受媒體聯訪表示，苗栗縣東方美人茶產區主要分布苗栗市、銅鑼、頭屋、頭份、三灣及三義，今年因為連續降雨造成部分茶區的茶菁無法順利採收，導致參賽點數較往年略減，但報名參賽的茶菁品質仍維持一定水準，透過精熟製茶技術，提供消費者穩定茶葉品質。

農委會茶業改良場製茶課長楊美珠表示，東方美人茶除了小綠葉蟬叮咬著涎外，製茶功力十分重要，今年雖因氣候影響茶菁條件，但農友在發酵度掌握適當，熟果香、與蜜糖香都能充分展現，也比往年好。（編輯：張銘坤）1110712