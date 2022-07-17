富邦悍將今天與中信兄弟的「金控大戰」戰至12局，最後雙方以5比5握手言和，也讓富邦中止11連敗，但仍是12連不勝的狀態。替補上陣的辛元旭單場3支追平安打獲選單場MVP。

先前富邦陣中大規模染疫名單中，辛元旭也是其中一員，球隊考量他歸隊後身體狀況還不是最佳，在場上專注力也受影響，今天本想安排他在後面代打、代守，沒想到先發三壘手葉竹軒2局沒守完就發生3次失誤，緊急被換下場。

辛元旭替補上陣後用火燙棒子為球隊建功，第2局、第7局、第9局都敲出追平安打，個人單場3支追平安幫助球隊續命，最後兩隊戰到12局握手言和。

辛元旭賽後坦言，確診後專注度確實有落差，「真的比較難專注在球場上，但也是要告訴自己必須趕快進入狀況，馬上做調整。」他也透露，這3支安打中，打吳哲源跟李振昌的安打都是有設定到球路，至於棒打「和製潛水艇」牧田和久的那一支，則是靠著平時練習跟反應，在2好球後看球、打球。

雖然中止11連敗，但富邦仍是12連不勝的狀態，辛元旭坦言這段期間一定會有壓力，但現在就是靠上半季最後這幾場比賽為下半季做調整，「打好打壞賽前、賽後都會去檢討，之前技術不好也會留下來或提前到球場加強，很多年輕球員都很想趕快銜接上來。」

富邦悍將辛元旭。（陳怡誠攝）

中信兄弟「和製潛水艇」牧田和久。（陳怡誠攝）