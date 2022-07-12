俗話說「結婚是兩家人的事」，不過就算男女雙方愛得情深意濃，想要成家常常還得經過父母的那一關。有網友就上網分享沒能過關的案例，表示自己的2位好友原本論及婚嫁，男方已經正式提親，也談妥結婚的相關事宜，豈料準岳父居然反悔，獅子大開口要求男方提供200多萬元的聘金，而原因竟然是「知道男方有土地，不拿太吃虧」。

一名男網友昨（11）日在臉書社團《爆廢公社》中分享，這對小倆口的薪資水準差不多，都是月入45K左右，因為他是兩人的共同好友，所以一同經歷了雙方家長第一次提親的過程，起初小倆口都很有共識，因為疫情考量且不愛熱鬧，決定一切從簡，只要拍攝婚紗登記就好，不辦婚禮、不收聘金嫁妝。但就在眾人以為達得共識之際，女方父親突然語出驚人地說，「娶我女兒大聘要120萬、小聘要60萬、餅錢36萬」，還堅持「就是要這些錢，不然別想娶我女兒」，讓原本熱鬧愉快的氣氛瞬間降到冰點。

事後一問才知道，女方父母因為聽聞男方有數筆建地及農地，覺得嫁女兒不拿聘金實在太吃虧了，才會因此反悔。對此男方則表示相當無奈，原本告知女方名下有土地時，也有分享未來財產的規畫，希望未來土地增值後能夠賣掉，當作兩人的買房基金，不料卻變成女方家長索討高額聘金的藉口，且雙方多次溝通仍然沒有達成共識。男方透露，「這個聘金一旦給了後患無窮，可能以後女方家缺錢就會來要，思考幾天還是決定分手，對雙方都好」。

男網友分享好友提親的經過，認為老一輩過時的觀念和控制欲，正是子女的婚姻殺手。（圖／取自爆廢公社）

貼文曝光後引發熱議，許多網友支持男方的決定，認為「被父母控制的婚禮，不是分手就是離婚」、「什麼餅錢要36萬，餵豬都不用這麼多」、「吃相有夠難看，看到結局覺得好開心」、「新娘要跳脫家長控制，勇敢去追求幸福」、「女生也是可憐，搞不好在這件事上根本沒話語權，但痛苦的結局要她承擔」。