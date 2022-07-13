準牙醫師們一開始帶領小朋友跳充滿活力的早操《刷牙歌》，把刷牙的口訣與方法融入至歌詞內。（縣議員蔡岳儒提供）

台灣大學口腔衛生服務隊今（12日）在縣議員蔡岳儒引薦下，抵達雲林縣崙背鄉大有國小，大牙醫系的大哥哥、大姊姊們寓教於樂，教導小朋友如何從小時候就好好照顧自己的牙齒。

台大牙醫系副教授暨口腔衛生服務隊指導老師陳信銘醫師表示，新冠肺炎疫情嚴重，與口腔黏膜也有一定的關係，舉辦營隊的目的除了協助處理小朋友的齲齒問題，更重要的是指導小朋友正確刷牙方式及完備的口腔知識，預防重於治療。

也由於新冠肺炎疫情衝擊，台大醫學院口衛隊超過1年半沒有出隊服務，本次把3天營期縮為1天，把口衛隊的精神與服務內容傳承下去。

準牙醫師們一開始帶領小朋友跳充滿活力的早操《刷牙歌》，把刷牙的口訣與方法融入至歌詞內；接著是不少小朋友感到緊張的醫療健檢，專業牙醫師幫小朋友塗氟、窩溝封填，小朋友感覺很新鮮，達到培養小朋友每半年找牙醫師檢查的習慣。

中午飯後的「潔牙時間」是重頭戲，哥哥姊姊們一對一帶著小朋友們學習潔牙的每個步驟；大地遊戲再以遊戲幫小朋友複習早上所學的潔牙知識；營隊最後牙醫系大學生們演出「牙精靈劇」，再一次將牙齒的特徵與換牙順序融入其中，使小朋友們對牙齒健康印象更深刻，結束1日營隊活動。