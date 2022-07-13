戴資穎在BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，今（13）日因為左腿腿後肌拉傷決定退賽。戴資穎在上午9點與台灣自家女將白馭珀較量，小戴以21比17、21比16收下勝利。

新加坡羽賽》左後腿肌拉傷 戴資穎無奈退賽
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