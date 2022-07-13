快訊》戴資穎腿傷 退出新加坡公開賽 18:012022/07/13 中時新聞網 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 戴資穎在BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，今（13）日因為左腿腿後肌拉傷決定退賽。戴資穎在上午9點與台灣自家女將白馭珀較量，小戴以21比17、21比16收下勝利。 新加坡羽賽》左後腿肌拉傷 戴資穎無奈退賽 超級殺器加持 世界最長末日潛艦加入俄海軍 新加坡羽賽》連球網都幫忙 周天成搶進16強 #戴資穎 #腿傷 #新加坡公開賽 #BWF #超級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小戴、天哥領軍 6組台將晉16強 04:102022/07/07 運動天地 A-Lin興奮開箱卡帶 練舞備戰攻蛋 04:102022/07/09 娛樂新聞 攝影師提議送飛吻 小戴燦笑母湯啦 04:102022/07/08 運動天地 美台超級財報 提防2大風險 04:102022/07/11 財經要聞 大馬大師賽》神救4賽末點仍功虧一簣 戴資穎連兩周輸陳雨菲 16:192022/07/09 體育 大馬羽球賽》周天成直落二勝出 王子維無緣8強 17:512022/07/07 體育 小戴不敵陳雨菲 神救4賽末點仍吞敗 04:102022/07/10 運動天地 大馬羽球賽》戴資穎淘汰辛度晉級四強 對戰7連勝 17:112022/07/08 體育 驚人意外！美航母超級大黃蜂戰機被暴風吹落海 10:482022/07/11 軍事 大馬羽球賽》戴資穎再戰辛度 台灣5組人馬爭4強門票 08:302022/07/08 體育 新加坡羽賽》依瑟儂傷退 宋碩芸入列16強 16:272022/07/13 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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