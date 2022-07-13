寶島羽球天后戴資穎今天（13日）才在BWF超級500系列新加坡羽球公開賽擊敗同胞白馭珀，晉級16強，不過下午籤表更新後，戴資穎原定的下一輪對手川上紗惠奈直接不戰而勝，經過了解，小戴因為連續數周出賽、經過高強度賽事考驗，左腿後腿肌拉傷，擔心傷勢惡化，無奈退出新加坡後續賽事，備戰下周台北羽球公開賽。

戴資穎的父親戴楠凱表示，戴資穎連續幾周在東南亞賽事征戰，印尼公開賽冠軍、馬來西亞公開賽亞軍、馬來西亞大師賽4強，成績都相當出色，但連續高強度對抗，身體也有點到極限，左後腿肌出現拉傷，今天賽後持續治療，但狀況並未好轉，賽後都有點站不太穩，為了避免繼續出賽導致傷勢惡化，無奈退賽好好休息，希望以最好的狀態迎戰下周二展開的台北羽球公開賽。

這一站新加坡公開賽日本女單世界第一山口茜並未參賽，戴資穎排上女單頭號種子，首輪和白馭珀的交手還是大會本日首場早上9點開始的「超早場」，小戴21比17、21比16告捷，可惜因為傷勢未能乘勝追擊。

而戴資穎的泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）則是在首輪與台灣女將宋碩芸的對抗中腳踝出現傷勢退賽，上周於馬來西亞大師賽拚進混雙4強的雙打女將胡綾芳，因身體不適，今天原訂搭擋楊博軒的混雙及配合林筱閔的女雙都是賽前就宣告退賽。