交通部觀光局13日舉辦記者會，宣布「悠遊國旅補助方案」將自明（15）日起上路，並展示「六大國際魅力景區」的景點新玩法與執行成果。觀光局長張錫聰表示，悠遊國旅補助方案預計可帶動約722萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約314億元。

交通部長王國材指出，政府在疫情期間投入相當多的觀光相關建設計畫，包括完成16條多元自行車路線優化、推動向山致敬及向海致敬、整建桃園機場南北跑道，現正積極推動6大國際魅力景區、13個風管處基礎建設。

王國材表示，國旅內需始終是最穩定的市場，交通部此次向行政院爭取55億元經費，在尚未開放國際觀光簽證前，自15日開始推動「悠遊國旅補助專案」鼓勵大家出遊，藉此先練兵、熱身，提供好的服務，帶動整體國旅市場活絡。

觀光局說明，「悠遊國旅補助方案」包括「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，實施期間為7月15日至12月15日。同時進一步提醒，此次悠遊國旅方案總經費為55億元，各項方案經費用罄為止，經費用罄前將提早2周公布於官網上。

團旅補助部分，旅行業只要組團逾15人、行程安排逾2天1夜、例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，若行程安排符合8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元。

個別旅客住宿優惠部分，民眾周日至周四的平日入住有參加活動的合法旅宿，每房每晚最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。若符合6項其中1項，可再加碼折抵500元，意味個別旅客最高可折抵1300元。觀光局表示，目前已有逾8800家旅宿業者報名參與。

至於觀光遊樂業入園優惠部分，此次共有19家主題樂園業者參與活動，自由行旅客享有各票種門票3折入園優惠。觀光局此次亦應用智慧觀光，透過手機就能線上預約訂票，除提升遊客入園效率、也減輕業者申請補助行政程序。

旅行公會全聯會表示，為共襄盛舉響應政府政策，民眾在悠遊國旅補助期間，參與旅行社團體旅遊，以代收轉付收據即可上網登錄取得抽獎資格，有機會獲得現金獎1萬元等多項獎品。