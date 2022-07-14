正值畢業求職季，網路上求職陷阱繁多，多標榜「免經驗、高薪出國打工」等說法在臉書、Line或是透過電話號碼簡訊誘騙國人到海外從事非法工作。民眾黨立委邱臣遠、張其祿今召開記者會呼籲國人，應謹慎看待類似徵才廣告，避免讓自身陷入險境；並請政府加強橫向協調，打擊犯罪並設法營救仍受困在外的國人。

立委邱臣遠表示，國內有不肖組織勾結外國人蛇團，以「免經驗、高薪、輕鬆、包時宿機票」等不實優渥條件，在社群媒體、電話簡訊中流竄，意圖吸引求職小白到柬埔寨、杜拜、烏干達等地從事電信詐騙或線上博奕等非法工作，一下機就被拘禁、護照也被扣留，若想返國還會被扣留、毒打、凌虐甚至販賣給其他集團。

邱臣遠也指出我國外交困境，我國在柬浦寨未有代表處或辦事處，國人若要尋求援助只能找鄰近的越南胡志明市辦事處和當地僑台商或有力人士協助，但僑台商也反應，援救常須自掏腰包甚至人身安全遭威脅，希望政府能夠多做一點。

立委張其祿直指，現在「詐騙金流」已經惡化到「詐騙人口販運」，甚至有類似「老鼠會」的狀況，詐騙集團會要求被害者找到下一個人才能脫身，進而讓犯罪首腦主謀藏身於系統內，在被查獲前就脫身了。

外交部亞太司長周民淦說，依照外交部統計，2021年東南亞各處就接獲近100起求助案件，柬埔寨就超過90起，目前成功救援回國的僅32人。但須注意的是，依觀光局統計，今年赴柬埔寨人數仍高於印尼、馬來西亞等國，很可能就是有國人被高薪騙上了賊船，但是也有「明知山有虎，偏向虎山行」者，外交部希望保護受騙國人，但也需阻止「為虎做悵」者。外交部已經多次宣導國人要小心海外詐騙，也召開跨部會議，共同遏止案件發生。

邱臣遠最後提出4點訴求，請外交部加強駐外館處的救援力量，警政署刑事局應積極與各國合作遏止跨國人蛇犯罪集團，勞動部應加強查處徵才廣告，從源頭阻止不法集團招募誘騙國人，並請教育部發函各大專院校，避免學生落入海外打工陷阱。