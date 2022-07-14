苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天14日新增新冠肺炎本土確診665例，其中男性324人、女性341人，年齡分布1歲以下至91歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬2131人，人口占比確診率達15.34％。

衛生局長張蕊仙表示，目前本縣負壓隔離、專責病房及專責加護病房總計143床，平均佔床率60％，床數尚足夠。民眾除配合居家快篩陽性以視訊醫療方式進行診斷、落實居家照護早期用藥可有效防範重症，尤其65歲以上長者、以及患有糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子確診民眾，應遵從醫囑建議，儘早服用抗病毒藥物。

她說，為避免重症發生民眾請盡量打好打滿新冠疫苗，才能保護自己跟家人，近來其他縣市出現多起兒童因感染新冠肺炎，伴隨兒童多系統炎症徵候群(MIS-C)，家長需考量兒童染疫恐留後遺症，讓家中幼兒接種完整劑次疫苗是最佳的防護方式。

縣長徐耀昌也提醒鄉親，因應疫情，還是要隨時維持良好的個人衛生習慣，住家保持良好通風、出現疑似症狀儘速進行快篩及就醫、探病時戴口罩、勤洗手、避免前往人潮擁擠或密閉空間，保護自己保護他人，大家齊心防疫、讓社會早日恢復生活日常。