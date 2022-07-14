連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

連續第8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀，今年首站抵達台東，他們在小發財車上洗澡睡覺，只為了趕在隔天清晨開伙製作黑糖饅頭；第1批300顆愛心饅頭送給偏遠的衛福部台東醫院表達謝意。靳寶儀說，目前已造訪澎湖、金門及小琉球，未來打算挑戰馬祖、綠島、蘭嶼等全台所有離島。

饅頭姊姊靳寶儀說，「在外面住旅館還要花錢，既然都睡車上，在車上洗澡會有甚麼困難？」饅頭夫妻13日清晨開了7個小時車程從台南抵達台東知本，在溫泉區附近找到去年落腳的地點，超過250公里的路程實在也累了，太陽下山就動手拉下發財車四面的遮蔽板，打算洗洗睡養足精神。

兩個人合力把橘色的方形萬能桶抬上車，饅頭哥哥林波熟練地爬進大桶子裡面，再從大桶子裡面的小水桶沾溼毛巾洗臉擦洗全身，沒5分鐘就下車坐在躺椅上乘涼，等著太太洗好澡準備睡覺。

說是睡覺，其實就是在小發財車的中間車斗搭上蚊帳，兩個人就在不到1坪大的空間擠了2千多個日子，夫妻倆都覺得，「每次出門環島就是好幾個月早習慣了，哪有什麼委屈！」

隔天凌晨5點被蟲鳴鳥叫聲吵醒，兩個人生火、揉麵團，在中筋麵粉裡面加上起司、葡萄乾和黑糖，等待醒麵時不斷有在地民眾或是遊客和他們打招呼，知道兩個人第1部小發財開了50萬公里才換第2部中古車，也要堅持把自己對生活的愛揉進麵糰裡，幾乎都對他們豎起大拇指，兩位來自新竹的旅伴各自都想買幾顆饅頭品嘗，最後是遞出兩張千元大鈔表達對他們的支持。

300顆手工黑糖饅頭送到部東醫院送給醫護，饅頭姊姊靳寶儀握著社工室主任張淑綺的手，開心地收下感謝狀；張淑琦說，「在疫情最嚴重的時候收到熱騰騰的饅頭，專責醫院的醫護再辛苦再疲倦，被他們滿滿的關懷深深感動！」

靳寶儀說，第3年環島就去了澎湖，雖然車子過不去還是去了，小琉球金門也去做過，未來規劃馬祖，因疫情沒去，希望明年可以送愛到蘭嶼、綠島，將全台所有離島挑戰完畢。