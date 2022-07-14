台灣好行埔里線14 日通車，居民遊客都便利。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

「台灣好行」埔里線公車，14日通車後，台中─埔里客運班次增至每半小時1班車，而且同步啟動暑期特惠，即日起至9月30日搭埔里線，刷電子票證全票享半價優惠，從埔里到高鐵台中站或台中火車站都只要49元。

台灣好行埔里線通車典禮由縣長林明溱主持，包括立委許淑華、埔里鎮長廖志城、日管處長簡慶發、台中監理所長魏武盛，縣議員林芳伃、黃世芳、葉仁創、陳宜君及王彩雲等人都到場見證；同時邀請「埔里女兒」人氣女演員許鈞鈞擔任活動大使，推薦介紹家鄉景點。

林明溱與許淑華，聯袂歡迎從台中搭乘首發車到埔里旅遊的乘客，並贈送埔里特產紹興酒蛋當伴手禮，同時邀請國人趁暑假疫情趨緩，搭乘台灣好行到南投，暢遊觀光大鎮埔里，因為埔里氣候宜人非常適合全家出遊，可以欣賞各式各樣花卉，農特產品及美食更是不勝枚舉。

林明溱表示，感謝立委許淑華大力爭取，讓台灣好行在南投縣繼上月新增溪頭B線後，今天再增加埔里線，預計8月再增開集集線。

林明溱說，他任內全力推動南投成為觀光首都，除了開發埔里福興溫泉區，還將再投資6500萬元，讓鯉魚潭成為夜遊攬勝新地標，再結合草屯鎮九九峰生態園區氦氣球高空觀景、國姓鄉橋聳雲天綠雕公園，打造中潭公路觀光新軸線，推動綠色低碳旅遊。

許淑華表示，交通建設是都市發展的重要基礎，大眾運輸是交通建設的核心，因此她在立法院爭取拓展3條台灣好行路線，透過埔里線每日12班次的運輸，讓低碳旅遊成為民眾出遊首選。

觀光處長陳志賢指出，縣府整合產官學界持續努力，已為埔里打響山之城、水之鄉、花之都、藝之鎮美名；台灣好行埔里線增設新站牌，統一視覺形象，也編印資訊豐富的中英文旅遊摺頁，也將整合客運車票及自行車租用券，推出埔里線旅遊優惠套票。

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